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В ФСБ сообщили о вербовке разведкой Чехии журналиста Сафронова в 2012 году

Следователь ФСБ Чабан: разведка Чехии начала вербовать Сафронова в 2012 году
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан 23 декабря сообщил, что чешская разведка приступила к вербовке Ивана Сафронова в 2012 году, а ближе к 2013 году стала давать ему первые задания.

«Первое знакомство с представителем чешской разведки у Сафронова состоялось в 2012 году. Тогда это была безобидная встреча вроде бы как двух коллег. Никаких заданий ему тогда не отрабатывалось. Это был период, скажем так, вербовки, выстраивания отношений. Ближе к 2013 году пошли первые предложения и первые задания для Сафронова», — сказал он телеканалу «Россия 24».

Отмечается, что вербовщиком и куратором Сафронова стал гражданин Чехии Мартин Ларыш, который являлся представителем чешской разведки. Речь идет об Управлении по внешним связям и информации — органе внешней разведки Чехии, который также работает на НАТО, подчеркнул Чабан.

По данным следствия, Ларыш написал Сафронову в соцсетях и представился корреспондентом чешской прессы в Москве. Он писал, что готовит статью по РЛС в азербайджанской Габале, и просил найти время для личной встречи и обсуждения этой темы, на что Сафронов дал согласие. Встреча произошла на территории принадлежащего посольству Чехии «некоего Чешского дома с закрытым входом». По словам Чабана, это было место встречи агентов и резидентов чешской разведки. Согласно данным ФСБ, суммарно Сафронов выполнил 12 заданий для чешской разведки.

Как указал Чабан, Сафронов в период сотрудничества с Ларышем получил по меньшей мере около €80 тыс. Он получал деньги наличными во время многочисленных поездок в Европу на 1–2 дня. При этом визы Сафронову делали в посольстве.

Согласно чешскому законодательству за один раз без декларации можно вывозить не более $ 10 тыс. Чтобы не нарушать таможенные правила, Сафронов привлекал близкого родственника, как правило, свою сестру, заявил Чабан. Билеты обычно покупал Ларыш, а если их брал Сафронов, то чешская сторона потом компенсировались соответствующие затраты.

Следователь ФСБ сообщил, что Ларыш уехал из России во избежание частых встреч с Сафроновым, которые могли вызвать подозрение. Он передавал задания журналисту через так называемый криптоконтейнер, программы для углубленной зашифровки информации.

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5 сентября 2022 года Мосгорсуд признал Сафронова виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 22 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Также суд назначил журналисту два года ограничения свободы в качестве дополнительного наказания. По данным Федеральной службы безопасности, журналист сотрудничал с одной из спецслужб страны НАТО. Он передавал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и обороне РФ. Свою вину Сафронов не признал. Экс-советника генерального директора «Роскосмоса» задержали в июле 2020 года, Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу.

Президент России Владимир Путин 7 декабря прокомментировал приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса», журналисту Ивану Сафронову по делу о госизмене. Он отметил, что журналист получал материалы и передавал одной из западных разведок, за это он был осужден судом.

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