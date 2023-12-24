«Добрая елка» проходит на бесплатных катках «Московских сезонов»

Все желающие могут принять участие в акции «Добрая елка», проходящей на бесплатных катках «Московских сезонов». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В рамках акции москвичи и гости столицы могут исполнить мечты детей, которые остались без попечения родителей, имеют ограничения по здоровью, и воспитываются в малообеспеченных семьях.

Акция проходит в 7 пунктах проката бесплатных катков «Московских сезонов». Опознать их можно по елкам, украшенным открытками с желаниями подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций. На всех локациях находятся добровольцы Ресурсного центра «Мосволонтер» — они информируют горожан и помогают оставить заявку на исполнение мечты.

Все подарки разделены на категории: «Развивающие материалы и книги», «Музыкальные инструменты», «Товары для хобби», «Детские игрушки», «Цифровая техника», «Спортивный инвентарь», «Одежда и наряды», «Событие», «Экскурсия». Стоимость каждого подарка по условиям акции не превышает 10 тысяч рублей. Кроме того, нельзя заменить подарок денежным переводом..

Истории детей вместе с желаниями можно также найти на сайте акции. Акция продлится до 29 февраля 2024 года.