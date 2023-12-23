На выставке «Россия» обсудили перспективы развития автоспорта

Появление в регионах полноценных автодромов стимулирует развитие не только автомобильного спорта, но и туризма. Перспективы развития автоспорта обсудили 23 декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Позитивное влияние на развитие туризма и автоспорта на своем примере доказал уникальный всесезонный комплекс «Игора Драйв» в Ленинградской области. Он позволяет проводить гонки любого уровня на совершенно разных трассах и работает даже зимой.

«У нас есть картинговая школа, есть центр контраварийной подготовки. Есть различный набор музеев и других способов развлекаться. Поэтому можете к нам вообще без машины приехать — найдете, что поделать», — рассказал директор автодрома Алексей Титов.

Также он отметил, что для того, чтобы воспользоваться услугами комплекса не нужны водительские права.

Автоблогер Стас Астафьев подчеркнул, что в России есть большие перспективы и возможности развития автоспорта. Однако необходимо донести до общественности, что обучение вождению автомобиля — это больше, чем получение водительского удостоверения.

«Нужно донести, что на регулярной основе нужно точить свои навыки, ездить на картинги, на автодромы, заниматься на специальных полигонах контраварийной подготовки и прочее, в этом плане перспективы огромные», — добавил он.

Комплекс «Игора Драйв» регулярно становится площадкой для проведения крупных автоспортивных мероприятий, где собираются тысячи поклонников вида спорта. Так, в следующем году помимо ставшего уже популярным «Гараж феста», пройдет еще и масштабный мотофестиваль.

Ранее, 21 декабря, на выставке «Россия» в павильоне «Роснефти» стартовали Дни автоспорта. Они продлятся в павильоне «Роснефти» до конца недели. Гости могут узнать, как благодаря активному участию компании в развитии автоспорта автомобилисты могут покупать инновационные продукты, испытанные в жестких условиях автогонок.