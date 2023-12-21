В павильоне «Роснефти» на ВДНХ стартовали Дни автоспорта

В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» на ВДНХ 21 декабря стартовали Дни автоспорта. Открылись они премьерой фильма «В сердце гонки». Картина посвящена закулисью автоспорта и команде Lada Sport ROSNEFT.

Фильм рассказывает в том числе и о том, как команда завоевала Кубок России в кольцевых гонках в 2023 году. На кинопоказе болельщики смогли пообщаться с авторами ленты и гонщиками.

«Фильм об эмоциях пилотов, которые гоняют, об их переживаниях, об их победах. И насколько на самом деле это сложная профессия, потому что многим кажется, что гонки не так сложны, что ты легко можешь сесть и сразу стать чемпионом. Но это большой труд, как физический, так и психологический», — отметил пилот гоночной команды Lada Sport ROSNEFT Владимир Шешенин.

Дни автоспорта продлятся в павильоне «Роснефти» до конца недели. Гости узнают, как благодаря активному участию компании в развитии автоспорта автомобилисты могут покупать инновационные продукты, испытанные в жестких условиях автогонок.

Также можно побороться за призы в интеллектуальных конкурсах, турнирах на гоночных симуляторах и радиоуправляемых автомобилях.

Ранее, 19 декабря, трехмиллионный посетитель выставки «Россия» Алексей Козырев из Барнаула получил открытку от президента РФ Владимира Путина. Также ему вручили сертификат на поездку на космодром Восточный. Поездка рассчитана на всю семью, в ней компенсируют все затраты на проезд и проживание.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.