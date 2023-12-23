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Артисты «VK под шубой 2» поделились впечатлениями от шоу

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Фото: пресс-служба ВКонтакте
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Уже 29 декабря знаменитые артисты разных поколений встретятся в уникальном музыкальном фильме «VK под шубой 2», в котором вспыхнет битва форматов традиционного новогоднего «Огонька» и шоу совершенно нового типа. О том, кто победит в этой борьбе и почему в выигрыше в первую очередь окажутся зрители, 23 декабря рассказала корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Команда VK в этом году поставила с собой непростую задачу — снять новогодний музыкальный фильм, который никого не оставит равнодушным. Год назад компания уже продемонстрировала, что умеет снимать масштабные проекты, выпустив дебютный «VK под шубой», который набрал 30 млн просмотров. Однако премьера под тем же названием, до которой остались считанные дни, может побить прошлогодний рекорд.

«Это должно быть обаятельно, не побоюсь этого слова, талантливо, и сделано со вкусом», — поделился актер Сергей Бурунов.

Съемки проходят в одном из самых больших павильонов «Мосфильма». Работа идет практически круглосуточно. Бурунов признался, что давно хотел принять участие в подобном проекте, а его коллега Даниил Вахрушев, который по сценарию является новомодным клипмейкером и соперником Бурунова, приоткрыл главную интригу.

«Это конфликт возрастов на тему того, что новому поколению не очень нравится формат новогодних телевизионных шоу. Один видит, что нужно такие шоу снимать по-новому. Второй видит, что по-старому, с проверенными звездами, ветеранами», — рассказал артист.

В музыкальном шоу соберутся звезды первой величины из разных поколений, зрители смогут увидеть уникальные дуэты. Так, певец и народный артист РСФСР Лев Лещенко сразу согласился спеть дуэтом с рэпером Бастой.

«Дело в том, что я очень люблю Маяковского. И он был, наверное, первым рэпером вообще», — сказал Лещенко.

Другой певец, Владимир Пресняков, отметил, что ему нравятся любые эксперименты с талантливыми молодыми артистами. С ним согласился и заслуженный артист РФ Дима Билан.

«Музыка — это же невероятный якорь, который нас всех объединяет. На самом деле, если мы послушаем какую-то композицию, которую мы знаем все, которой там лет 20-30, а может быть, 50 или 100, мы в этот момент становимся ближе и понятнее друг другу», — подчеркнул он.

По словам директора музыкальных и событийных проектов VK Константина Сидоркова, шоу не будет ограничено и в жанрах.

«У нас есть эстрада, и поп, и рэп, и даже такой легкий шансон», — сказал Сидорков.

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Премьера состоится 29 декабря в 20:24 на платформе «VK Видео». Зрители также смогут посмотреть комедию на телеканале НТВ 30 декабря. Возможность послушать и оценить новые песни есть уже сейчас: на «VK Музыке» и других стриминговых платформах появился новогодний альбом с их студийными версиями.

Среди участников «VK под шубой 2» зрители смогут увидеть также таких исполнителей, как INSTASAMKA, Стас Михайлов, Эльдар Джарахов, Пелагея, MIA BOYKA, Коста Лакоста, SQWOZ BAB, Сергей Лазарев, GONE.Fludd, Ислам Итляшев, Валерия, SODA LUV, Владимир Пресняков, Анет Сай, «Иванушки International», Михаил Полицеймако, Александр Цыпкин, Владислав Ветров, Влад А4, Анфиса Чехова, Анна Седокова, TERRY, Ян Дилан, Вадим Спириденков, Сабина Хайрова, Аскар Нигамедзянов, Aлеко, Соя и Муздом.

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