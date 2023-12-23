Балет «Щелкунчик» с участием солистов Большого театра прошел на «Маяковской»

Балет «Щелкунчик» с участием солистов Большого театра 23 декабря прошел на станции метро «Маяковская». В беседе с корреспондентом «Известий» Владиславом Харченко зрители поделились своими впечатлениями от мероприятия.

Отмечается, что количество билетов было ограничено, они разыгрывались в социальных сетях Московского метрополитена.

«Щелкунчик» — это волшебство, это мечта, это красивая, бесподобная музыка, красивая хореография. В последнее время это предновогоднее волшебство. Вот волшебство и происходит, кто бы мог подумать, что на станции метро мы когда-нибудь сможем посетить балет «Щелкунчик», — сказали зрительницы Ирина и Светлана.

Как отметила ведущая солистка государственного академического Большого театра Кристина Кретова, для артистов балета было в новинку, что дирижер стоял к сцене спиной, хотя оркестр и звучал превосходно. Также она указала, что сцена в метро была в 20 раз меньше, чем в театре.

«Историческая сцена Большого театра — это одна из самых больших сцен в мире. Ну и конечно, все службы Большого театра высокопрофессионально ставят свет. Это большая работа всех служб. И, естественно, спектакль вызывает ажиотаж. «Щелкунчик» в редакции Юрия Николаевича Григоровича и с потрясающими костюмами Симона Вирсаладзе. Этот спектакль на исторической сцене в корне отличается от того, что зрители увидели сегодня», — рассказал ведущий солист государственного академического Большого театра Игорь Цвирко.

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что в Культурном центре ЗИЛ покажут балет «Щелкунчик».