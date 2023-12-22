Экс-тренер сборной Италии по фехтованию в 93 года дал отпор грабителю

Бывший тренер сборной Италии по фехтованию Аттилио Фини в возрасте 93 лет дал отпор грабителю. Об этом он рассказал 22 декабря газете Corriere Della Sera.

18 декабря возле его дома в Милане к нему подошел молодой человек. Он наставил на Фини пистолет и потребовал отдать деньги и часы.

Однако пожилой мужчина ударил его в лицо и по руке, так что злоумышленник уронил оружие, а затем столкнул его в стоящие рядом самокаты. После этого двое прохожих помогли задержать грабителя до приезда полиции.

Позже выяснилось, что нападавший был уроженцем Алжира. У себя дома он был осужден за убийство. Фини признал, что благоразумнее было подчиниться требованиям грабителя и не рисковать жизнью, но в тот момент он не хотел идти на поводу у преступника.

Фини в 1968 году стал тренером сборной Италии по фехтованию на саблях, а в 1972 году возглавил всю команду и занимал эту должность до 1994 года. За это время итальянские фехтовальщики завоевали множество медалей на Олимпийских играх.

Ранее, 25 октября, в подмосковном Щелкове 72-летний Михаил Макаров помог задержать грабителя. Он стал свидетелем того, как мигрант догнал 11-летнего мальчика, вырвал из его рук телефон и попытался скрыться. В этот момент Макаров занимался ремонтом «Оки» и задержал преступника. Им оказался безработный местный житель Павел П. 1999 года рождения, который уже был ранее судим за кражу, а также за наркотические преступления.