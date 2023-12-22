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В Казахстане автобус въехал в толпу людей

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Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова
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В Алма-Ате автобус совершил наезд на людей, стоящих возле остановки общественного транспорта. Об этом 22 декабря сообщает департамент полиции города.

«22 декабря в 18:15 [15:15 мск] пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом», — приводит сообщение департамента полиции портал NUR.KZ.

Неуправляемый автобус врезался в людей, стоящих рядом с остановкой общественного транспорта. Также произошло столкновение с еще четырьмя автомобилями.

Как сообщается, три человека погибли до приезда скорой помощи. Еще четыре пострадали, среди которых 15-летний подросток. Пострадавшие в состоянии разной степени тяжести госпитализированы.

По данным портала, напавший на водителя автобуса задержан. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РК («Хулиганство») и по ст. 351 УК РК («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Правоохранители проводят проверку. Автобус оцеплен, автомобили, участвующие в ДТП, эвакуируют, рассказали в издании.

Ранее в этот день 26 машин столкнулись в селе Ближнее Борисово Нижегородской области. По имеющимся данным, ЧП произошло утром, около 07:30. В результате ДТП пострадали пять человек.

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