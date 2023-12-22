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«Аэрофлот» сообщил о тестировании услуги по перевозке животных на соседнем кресле

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Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов
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«Аэрофлот» с 21 декабря приступил к тестированию нового сервиса, который позволит пассажирам перевозить животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета.

«С 21 декабря 2023 года мы предлагаем новую услугу — перевозка животного-компаньона на пассажирском кресле. Животное-компаньон перевозится в контейнере на соседнем пассажирском месте», — говорится в сообщении на сайте компании.

Контейнер может быть жестким или полужестким, но он не должен превышать 15 кг по весу. Так, размеры полужесткого контейнера не должны быть больше 50х32х30 см, а жесткого — 50х30х30 см, оба варианта должны иметь ручку на верхней крышке. Также пассажиру необходимо иметь с собой не менее двух непромокаемых впитывающих пеленок для обеспечения чистоты сиденья.

В соответствии с правилами безопасности контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора. В течение всего полета питомец должен оставаться в переноске.

На первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего авиакомпания примет решение о продлении услуги на постоянной основе. Один путешественник может перевезти в соседнем кресле один контейнер с животным или птицей в любом классе обслуживания: эконом, комфорт, бизнес. Оплата за дополнительное место осуществляется по тарифу, применяемому для взрослого пассажира.

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В июне «Известия» рассказали о правилах, действующих при провозе собак в автобусе, поезде, самолете и других видах транспорта. Так, например, у собаки должен быть ветпаспорт с прививками и обработками от паразитов, а также ветеринарное свидетельство.

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