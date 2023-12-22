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Заслуженный артист России Борис Матвеев умер в возрасте 74 лет

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Фото: vk.com/btk_theatre
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В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России, артист Большого театра кукол Борис Матвеев. Об этом сообщил 22 декабря театр в своем Telegram-канале.

В Большом театре кукол артист работал с 2003 года, и за это время Матвеев исполнил несколько десятков ролей: Волка в спектакле «Красная Шапочка», Дядюшку в «Эй, братец Кролик, берегись!», Пса Максимилиана в «Лисенке, который не хотел быть хитрым», Боярина в «Сказке про Емелю» и многих других персонажей.

В театре особо отметили работы Бориса Матвеева в спектаклях Руслана Кудашова: Папа в спектакле «Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум» и Прадедушка Елочки в спектакле «Большое путешествие маленькой Елочки».

«Одержимый театром кукол, огромный профессионал и мастер своего дела, он всегда был примером достоинства, жизнелюбия, юмора и преданности театру», — говорится в сообщении театра.

Актер работал в разных драматических и кукольных театрах: Челябинском и Рижском ТЮЗе, Ленкоме в Москве, театре кукол Якутии, Астраханском театре кукол, театре «Бродячая собачка». Матвеев имеет большое количество профессиональных премий и наград, успехов в педагогической деятельности.

Информация о месте и времени прощания с артистом не приводится.

Матвеев родился 19 октября 1949 года. В 1975 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Кроме работы в театре был занят в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и других.

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