Эксперт связал закрытие компании Hyperloop с недостатком средств у Илона Маска

Проект Hyperloop One, в рамках которого планировалось создать вакуумные поезда по идее бизнесмена Илона Маска, изначально предполагал большие финансовые траты. И его закрытие связано с отсутствием денежных средств, в том числе у Маска. Об этом в разговоре с «Известиями» 22 декабря заявил руководитель общественной организации «Союз энтузиастов освоения космического пространства «Советский космос» Максим Цуканов.

О закрытии проекта ранее в этот день сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечалось, что компания уволила большую часть сотрудников и пытается продать оставшиеся активы, включая испытательный полигон и оборудование. Кроме того, компания закрыла свой офис в Лос-Анджелесе и сообщила оставшимся сотрудникам, что их трудоустройство закончится 31 декабря

«Проект изначально предполагал большое государственное финансирование и большие финансовые траты. Он был достаточно амбициозным и очень интересным, расчет был на «быстрые деньги», а эти деньги, учитывая общий мировой кризис, в том числе в США, взять было неоткуда», — заявил Цуканов.

Поэтому, по его мнению, Маск испытывает кризис с наличием средств. Деньги, которые можно было потратить на развитие этого проекта, было решено перенаправить на другие.

«В ближайшее время от него и в США в целом аналогичных Hyperloop проектов мы не увидим, а вот в Китае создание подобных решений возможно. Там такие технологии обсуждаются на государственном уровне», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, главный редактор «Pro Космос» Александр Баулин отметил, что Hyperloop — проект перемещения со скоростью звука по вакуумным трубам — не был технологией, которую Илон Маск собирался разрабатывать самостоятельно.

«Он открыл документацию по проекту для всех желающих — такой opensource. Увы, сам заниматься проектом он не стал, а нового лидера, готового привлекать деньги и пойти до конца, у проекта не нашлось», — сказал Баулин.

По его словам, Hyperloop, подобно Tesla и SpaceX, — это инновационная технология, которая требует значительных инвестиций. Кроме того, нельзя предсказать, дадут ли они результат.

«Возникают технологические сложности, проблемы с безопасностью и всякие другие. Например, оказалось, что для экспресса Hyperloop через США основные средства уйдут на выкуп земель под него, а на технологии ничего не останется», — рассказал он.

В заключение он добавил, что если сверхбыстрое наземное перемещение актуально, то оно будет реализовано в том или ином виде.

«Но мне кажется, что современные технологии интернет-связи (ВКС) нивелировали необходимость сверхбыстрых перемещений», — подытожил эксперт.

Между тем 15 декабря президент РФ Владимир Путин призвал развивать в стране высокоскоростное железнодорожное сообщение, заявив, что за ним будет будущее. Как сообщил российский лидер, планируется, что высокоскоростные магистрали (ВСМ) пройдут по территориям, где живет более 111 млн наших граждан, а это 80% населения страны.

Ранее, в августе, Путин представил предложение развивать и прокладывать ВСМ до Адлера, Луганска и Донецка, а также продолжать строительство магистрали до Нижнего Новгорода, Воронежа и Урала.

ВСМ — электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростью от 200 до 400 км/ч.