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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Якутии

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Два автомобиля «УАЗ» столкнулись на трассе в Верхоянском районе Якутии. Четыре человека получили травмы.

Авария произошла на трассе «Яна». По данным ГИБДД, водитель автомобиля УАЗ-390995-04 при движении в сторону поселка Батагай выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другой машиной «УАЗ». Травмы получили два водителя, а также две пассажирки обоих автомобилей. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Установлено, что в момент столкновения водитель первой машины был нетрезв. Согласно акту освидетельствования, в выдыхаемом воздухе содержалось 0,42 мг/л алкоголя. В ходе опроса мужчина рассказал, что под утро пил с девушкой пиво, а затем она попросила отвезти ее в Батагай. Во время движения мужчина уснул за рулем.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении автобуса «ЛиАЗ» с автомобилем Howo в Твери. Травмы получили три пассажира.

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