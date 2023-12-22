Три пассажира автобуса пострадали в ДТП в Твери
В Твери произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Пострадали трое пассажиров. Авария случилась на улице Луначарского.
Как рассказали «Тверским ведомостям» в ГИБДД, водитель автомобиля Howo нарушил правила дорожного движения, не пропустив автобус «ЛиАЗ», который двигался по главной дороге. Это привело к столкновению.
Ранее, 20 декабря, сообщалось, что женщина, управлявшая внедорожником, сбила двух детей, после чего ее автомобиль врезался в автобус в Иваново. Как уточняется, дети переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, среди пассажиров автобуса пострадавших нет.