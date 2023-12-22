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СМИ узнали о закрытии строящей вакуумные поезда компании Hyperloop One

Bloomberg: в США закрывается компания, строящая вакуумные поезда по идее Маска
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Фото: Global Look Press/Gene Blevins
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Американская транспортная компания Hyperloop One, которая строила вакуумные поезда по идее бизнесмена Илона Маска, закрывается. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Hyperloop One, футуристическая транспортная компания, строящая трубчатые линии для перевозки пассажиров и грузов из города в город со скоростью самолета, закрывается, по словам людей, знакомых с ситуацией», — сообщило агентство 21 декабря.

Как отмечается в материале, когда-то известный стартап Hyperloop One с момента своего основания в 2014 году привлек более $450 млн.

Компания построила небольшой испытательный трек недалеко от Лас-Вегаса для разработки своих транспортных технологий и в 2020 году осуществила первую в мире пассажирскую поездку на сверхскоростной системе левитирующих капсул.

Однако к настоящему времени ей так и не удалось выиграть ни одного контракта на строительство работающего гиперлупа.

«Сейчас компания уволила большую часть своих сотрудников и пытается продать оставшиеся активы, включая испытательный полигон и оборудование, по словам одного из людей, пожелавших остаться анонимным при обсуждении частной информации. <…> Компания также закрыла свой офис в Лос-Анджелесе и сообщила оставшимся сотрудникам, что их трудоустройство закончится 31 декабря», — передает агентство.

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Между тем 15 декабря президент РФ Владимир Путин призвал развивать в стране высокоскоростное железнодорожное сообщение, заявив, что за ним будет будущее. Как сообщил российский лидер, планируется, что высокоскоростные магистрали (ВСМ) пройдут по территориям, где живут более 111 млн наших граждан, а это 80% населения страны.

Ранее, в августе, Путин представил предложение развивать и прокладывать ВСМ до Адлера, Луганска и Донецка, а также продолжать строительство магистрали до Нижнего Новгорода, Воронежа и Урала.

ВСМ — электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростью от 200 до 400 км/ч.

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