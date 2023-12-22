Завод по производству томатной пасты появится в Астраханской области

Новое предприятие по производству томатной продукции построят в Красноярском районе Астраханской области. Проект получил статус «особо важного инвестиционного проекта» на заседании регионального инвестсовета, которое состоялось под руководством губернатора Игоря Бабушкина.

«Развитие и поддержка инвестиционной деятельности — одно из важных условий успешного экономического развития Астраханской области. Мы уделяем этой работе особое внимание», — сказал глава региона, его цитату приводит «Астрахань-24».

По словам губернатора, завод будет производить высококачественную продукцию из помидоров, которая будет соответствовать международным стандартам и пользоваться спросом на внутреннем рынке.

Сумма инвестиций в завод составит более 8 млрд рублей. Предприятие создаст более 900 рабочих мест, из которых будут 257 постоянными. Ежегодно в агрокомплексе планируют выращивать более 230 тыс. т помидоров и производить 28 тыс. т томатной пасты.

Глава инвестпроекта компании «ТОМАРИНА» Михаил Зайцев сообщил, что в настоящее время ведутся подготовительные работы и проектирование.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области начали производить сироп из топинамбура. Перспективный проект реализуется в селе Чаган Камызякского района.