Сироп из топинамбура начали производить в Астраханской области. Перспективный проект реализуется в селе Чаган Камызякского района. На днях предприятие посетил министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский, сообщает во вторник, 28 ноября, «Астрахань-24».

По информации издания, оборудование для завода уже закуплено, и изготовлена первая партия сиропа. Из одной тонны овоща получается около 200 л продукта. В 2024 году производство планируют запустить на полную мощность. Тогда же продукция появится на прилавках магазинов в Астраханской области.

По словам главы компании Дениса Михайлова, сироп топинамбура очень полезен для диабетиков. Изготовление этого продукта стало возможным благодаря решению астраханского губернатора Игоря Бабушкина о докапитализации областного фонда промышленности. Из него производитель получил около 15 млн рублей на развитие бизнеса.