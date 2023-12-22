В России научили ИИ считывать поврежденные QR-коды

Российские ученые создали программу, которая может распознавать поврежденные QR-коды, рассказали «Известиям» в компании Smart Engines. С ее помощью можно успешно считывать изображения, где по краям отсутствует до 30% информации.

«Софт решает важную проблему — считывает обрезанные QR-коды, которые размещаются на платежках, счетах, квитанциях. Даже небольшой сдвиг при печати кода приводит к его обрезке», — рассказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Созданный алгоритм отличается от классического подхода в этой сфере. Типовая система для успешного определения и дальнейшего считывания QR требует, чтобы в поле видимости находились четыре объекта: три шаблона поиска и один наведения. Первые — это сравнительно большие квадраты в трех углах кода, шаблон наведения — маленький квадрат, расположенный в правом нижнем углу. Однако на некоторых изображениях часть информации, содержащая шаблоны поиска, может отсутствовать в виду заслона (например, пальцем) или ошибки печати. В таком случае обычный сканер не сможет корректно распознать код, пояснили специалисты.

Разработчики предложили другую схему чтения QR на изображениях, полученных с камеры, — она ориентируется не только на шаблоны поиска, но и на структуру. Созданная ИИ-система с помощью нейросети восстанавливает утраченную информацию. Например, если отсутствует один или два из шаблонов поиска, то на основе внутренней структуры кода предсказываются их координаты даже в случае проективного искажения кода.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Код в мешке: в России научили ИИ считывать поврежденные QR