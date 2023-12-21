Ребенок провалился под пол во время утренника в Тюменской области

Ребенок провалился под пол технического помещения дома культуры в Тобольске Тюменской области во время утренника для детей с инвалидностью. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает Центр искусств и культуры города в группе «ВКонтакте».

По словам директора департамента культуры и туризма Тобольска Анастасии Иониной, во время мероприятия ребенок самостоятельно покинул зал и забрался в техническое помещение, «которое разделяет кровлю дома культуры «Синтез» и технический потолок малого зала».

«Ребенок наступил на одну из плиток и выпал в помещение малого зала», — объяснила она.

После инцидента пострадавшего доставили в областную больницу, он находится в отделении реанимации. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, рассказали ТАСС в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Ранее, 11 декабря, трехлетний мальчик из Санкт-Петербурга попал в больницу с ожогами, когда сломал кран в ванной. Мальчику обожгло 14% площади тела. Больше всего у него пострадали спина и плечи.