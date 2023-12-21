Светофор установят на улице Горбатова в Брянске

Прокуратура Брянска обследовала участок автомобильной дороги по улице Горбатова — от улицы Войстроченко до Бежицкой. Проверка показала, что проезжая часть не соответствует нормативам, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, на дорожном покрытии были замечены многочисленные выбоины и большие проломы. Также проверяющие пришли к выводу, что необходим светофор. Его нужно установить на пересечении автомобильных дорог по улице Горбатова, улице имени Рекункова, проезда от Горбатова до Степной.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, по итогам проверки прокурор обратился в суд с требованием — заставить местные власти устранить дефекты проезжей части и установить светофор. Суд это требование удовлетворил. Оно должно быть выполнено до 31 октября 2024 года.

Ранее в ноябре сообщалось, что новые фонари установили на улице Бондаренко, что в Советском районе Брянска. Осталось привести в порядок дорогу, которую не ремонтировали несколько десятилетий.