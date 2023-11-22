В Брянске сделали освещение на проблемной улице Бондаренко

Новые фонари установили на улице Бондаренко, что в Советском районе Брянска. Теперь горожане могут смело лавировать между глубокими лужами в темное время суток, а не подсвечивать себе дорогу мобильным телефоном.

Как отмечает издание NASHBRYANSK.RU, осталось привести в порядок дорогу, которую не ремонтировали несколько десятилетий. Она покрылась огромными ямами, которые в дождь превращаются в озера.

Тротуары на улице Бондаренко отсутствуют, поэтому пешеходы вынуждены передвигаться по краю дороги и постоянно оборачиваться, не едет ли машина.

Ранее в ноябре сообщалось, что почти 500 тыс. рублей выплатит брянская УК женщине за перелом плеча. Она получила травму, упав на льду у подъезда многоквартирного дома.