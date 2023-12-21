Новый спорткомплекс построят в Новосибирске за 1,7 млрд рублей

Многофункциональный спортивный комплекс построят в Новосибирске за 1,7 млрд рублей. Проект получил одобрение инвестсовета при губернаторе.

Комплекс будет расположен у биатлонного комплекса в Дзержинском районе. Он необходим для проведения региональных и международных соревнований, а также масштабных тренировочных сборов. В качестве инвестора выступает ООО «Сила Сибири», пишет «Сиб.фм».

Строительство комплекса должно начаться в 2024 году, под комплекс отведут участок площадью 74 га. Губернатор Андрей Травников поручил мэрии Новосибирска решить вопрос о транспортной и пешеходной доступности биатлонного комплекса с перспективой организации движения транспорта.

Ранее в этот день сообщалось о планах по строительству плавательного бассейна в Рязани с длиной дорожек 50 м. Он расположится на улице Космонавтов.