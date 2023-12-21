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Немецкая принцесса получит компенсацию в €14,2 млн от McDonald's

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Steve Taylor
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McDonald's выплатит компенсацию немецкой принцессе — 49-летней Карле фон Гессен, члену старинного аристократического Гессенского дома, в размере €14,2 млн после длительного судебного спора. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает газета Bild.

По данным издания, женщина со своим бывшим мужем принцем Отто фон Гессе, с которым развелась в 2007 году, управляла четырьмя ресторанами McDonald's в городе Ингольштадт. После гибели мужчины в ДТП в 2020 году она захотела продолжать бизнес в одиночку, однако владельцы франшизы в США отказали ей в продлении концессии.

Фон Гессе подала в суд, разбирательство продлилось 3,5 года. В среду, 20 декабря, суд обязал McDonald's выплатить принцессе компенсацию.

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Ранее, 20 июля, сообщалось, что ресторан быстрого питания McDonald's, а также компания — владелец франшизы выплатят $800 тыс. компенсации семье девочки из США, которая получила ожог второй степени из-за горячего наггетса. При этом, как отмечает издание, семья пострадавшей изначально требовала $15 млн, однако по окончании процесса мать удовлетворило решение суда.

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