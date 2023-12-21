Более 10 домов отремонтировали в Красноярском крае с начала года
С начала 2023 года в Красноярском крае провели ремонт 11 мостов. Подрядчики заменили береговые опоры и дорожное полотно, обустроили подходы к мостам
Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, сооружения привели в порядок в Рыбинском, Енисейском, Емельяновском, Шарыповском, Канском, Козульском и Идринском районах.
Так, в Енисейском районе был отремонтирован мост через реку Кемь. Переправа располагается на трассе Енисейск-Пировское. Подрядчику пришлось не только расширять проезжую часть, но и увеличивать длину самого моста за счет установки пяти новых опор.
Ремонт проводился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В следующем году планируется привести в порядок еще семь мостовых сооружений.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в этом году на благоустройство более чем 90 общественных пространств направили 2,8 млрд рублей. Работы прошли в различных населенных пунктах по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».