Почти 3 млрд рублей потратили на благоустройство в Красноярском крае

В Красноярском крае в 2023 году на благоустройство более чем 90 общественных пространств направили 2,8 млрд рублей. Об этом сообщает региональное министерство строительства и ЖКХ.

«При благоустройстве общественных пространств мы всегда используем комплексный подход. Важно, чтобы после окончания работ не только отдельный парк либо улица выглядели хорошо, но и прилегающие объекты — фасады зданий и многоквартирных домов, рекламные конструкции, заборы и палисадники, сети уличного освещения», — рассказала замглавы ведомства Елена Цитович.

Работы прошли в различных населенных пунктах по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», в рамках краевой программы комплексного благоустройства, а также благодаря победе проектов во всероссийском и региональном конкурсах лучших проектов благоустройства, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Кроме того, в 2023 году в Красноярском крае привели в порядок 141 двор.

Дизайн-проекты благоустройства на 2024 год уже подготовлены. Сейчас Минстрой ведет поиск подрядчиков.