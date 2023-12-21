Эксперт не стал связывать нехватку парковочных мест в Москве с каршерингом

Нехватка парковочных мест — это проблема, характерная для любых мегаполисов, в том числе для Москвы. Однако говорить о том, что она возникла из-за каршеринговых автомобилей, некорректно, заявил 21 декабря в разговоре с «Известиями» директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

Он отметил, что во многих московских дворах собственники установили ограждающие конструкции, благодаря которым каршеринговые автомобили не могут заехать на эту территорию.

«Если мы говорим про дворы, которые не имеют каких-то ограждающих конструкций, то здесь, наверное, такая проблема присутствует частично. В общем потоке загруженных дворов действительно могут быть каршеринговые автомобили. Но их доля не является критичной. Здесь скорее присутствует другая проблема — нехватка парковочных мест в целом. Но это не из-за того, что каршеринговые автомобили массово приезжают в эти дворы», — заявил Мельников.

Он отметил, что компании, специализирующиеся на предоставлении каршеринга, стараются такой транспорт переводить в зону деловой активности, что позволяет интенсивно загружать их арендой.

«Это такая мировая проблема, которая присутствует в любом мегаполисе. Количество ресурса дорожного полотна несоизмеримо тому количества транспорта, который на нем присутствует. И в этом случае всегда будет тот или иной дефицит, так что говорить о том, что исключительно из-за каршеринга негде припарковаться, я бы не стал», — подытожил эксперт.

Ранее в этот день управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев 21 декабря рассказал «Известиям», что делать, когда соседи во дворе паркуют автомобили в неположенных местах.

По его словам, есть несколько действенных способов навести порядок в своем дворе. Так, первый способ — обратиться напрямую к нарушителям. Второй — пожаловаться в ГИБДД по телефону или через интернет. Третий — добиться установки знаков, запрещающих парковку.