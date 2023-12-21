Более 10 ландшафтных пожаров зарегистрировали за год в Магадане
В Магадане в течение 2023 года зарегистрировано 11 ландшафтных и лесных пожаров. Об этом стало известно на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Там обсуждались итоги прохождения летнего пожароопасного периода.
По словам директора Магаданского городского лесхоза Андрея Лепешкина, общая площадь земельных участков, которые находятся в ведении мэрии, составляет 43 524 га, из них 16 927 га занимают городские леса.
Пожароопасный сезон начался 1 мая и окончился 1 октября. Общая площадь, пройденная огнем, составила примерно 0,2% от всей подконтрольной территории.
Самый крупный лесной пожар зарегистрирован в районе Старой Веселой — 68,5 га.
По мнению специалистов, по сравнению с пожароопасным сезоном 2022 года общая площадь, пройденная огнем, снизилась на 0,03%.
Причина — в том числе в эффективном взаимодействии между учреждениями муниципалитета, которые занимаются тушением, и подразделениями служб пожаротушения Магаданского гарнизона МЧС по региону, а также своевременное привлечение дополнительных сил и средств.
Прохождение пожароопасного сезона 2023 года на подконтрольной территории признали удовлетворительным, пишет ИА MagadanMedia.