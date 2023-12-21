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Хабаровская школа заплатит за травму ребенка 50 тыс. рублей

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Суд Ванинского района Хабаровского края обязал местную школу возместить моральный вред одной из учениц третьего класса. В сентябре девочка получила травмы на уроке физкультуры.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры, надзорное ведомство провело проверку после обращения местной жительницы, чья дочь была травмирована на уроке.

Удалось установить, что администрация школы не оказала первую помощь ребенку сразу после получения травмы, не поставила родителей в известность о случившемся, а девочку отправила с занятий без сопровождения. При этом руководство школы не приняло меры по обеспечению безопасности ученицы и не провело служебную проверку по факту инцидента.

Районный прокурор внес представление директору школы и направил в суд иск о взыскании морального вреда в пользу пострадавшей. Судья удовлетворил требования надзорного органа и взыскал с ответчика 50 тыс. рублей.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что с крыши школы в Липецке на школьника обрушилась наледь со снегом. Мальчик не получил серьезных травм. Возле учебного заведения возможные места схода снега с крыши были отмечены сигнальной лентой, но ученик проигнорировал это.

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