В ТиНАО заработали новые маршруты электробусов

В Новой Москве электробусы вышли на маршрут 301, который соединяет центр Троицка, микрорайоны В и Солнечный с Производственной улицей. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На маршруте 301 будут работать пять электробусов.

Кроме того, новый маршрут для электробусов (925) появился в Щербинке. Он объединил маршруты 308, 525 и 898к и связал станции МЦД Остафьево и Щербинка с Барышевской Рощей. На нем будут работать пять электробусов российского производства.

«С 21 декабря экологичный транспорт вышел еще на два маршрута в Троицке и Щербинке. Открытие в прошлом году первого в России и крупнейшего в Европе Дома для электробусов «Красная Пахра», а также современной конечной станции в Остафьево осенью этого года позволили нам запустить электробусные маршруты в ТиНАО», — отметил Ликсутов.

Кроме того, в сентябре этого года была открыта новая современная конечная станция для маршрутов наземного транспорта у станции МЦД «Остафьево». На ее территории расположены 12 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Конечная станция будет обслуживать маршруты в Новой Москве и сможет принимать более 70 автобусов и электробусов большого класса в сутки.

«Мы продолжаем развивать транспортную инфраструктуру в Новой Москве по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил Ликсутов.

16 декабря электробусы впервые начали работать в Войковском районе на севере столицы — на маршруте 570, который соединяет станции метро «Войковская» и «Водный стадион», а также МЦК «Балтийская». Кроме того, по выходным пассажиры также могут воспользоваться электробусами на одном из самых протяженных маршрутов в Москве — м3. Он соединяет Серебряный бор с проспектом Буденного через центр города.