Газета «Известия» - лидер по цитируемости в России в ноябре
Газета «Известия» вновь стала лидером ТОП-10 самых цитируемых федеральных изданий ноября. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».
С большим отрывом от конкурентов газета «Известия» завоевала первое место среди федеральных газет. Индекс цитируемости издания в ноябре составил 3 168,49. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 1 949,63) и «Российская Газета» (ИЦ: 897,73).
«Лидер рейтинга в ноябре – Известия, которые сообщили, что дирижер, худрук и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр. Также Известия сообщали, что в России предлагают ввести "отцовский" капитал за рождение или усыновление третьего ребенка» - говорится в сообщении.
При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.