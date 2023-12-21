Племянник Иосифа Сталина скончался в Москве в возрасте 94 лет

Племянник Генерального секретаря СССР Иосифа Сталина, ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев скончался в своей квартире в Москве. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил источник «Известий».

Аллилуеву было 94 года. Собеседник также рассказал, что его тело обнаружили в квартире на Котельнической набережной вечером 20 декабря. По его данным, смерть пожилого мужчины наступила по естественным причинам.

Аллилуев был cыном сестры второй жены советского вождя Надежды Аллилуевой.

В феврале прошлого года сообщалось, что Аллилуев стал жертвой мошенников, переведя им 16 млн рублей. Сам инцидент произошел в начале сентября прошлого года, однако пожилой мужчина обратился в полицию лишь 8 февраля. Он рассказал, что ему позвонили мошенники и представились сотрудниками Центробанка.

В марте 2021 года родственник вождя также был обманут мошенниками. Тогда они получили от ветерана пароль от его банковского счета и списали 2 млн рублей.