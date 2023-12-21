Реклама
Прямой эфир
Мир
Макрон допустил приглашение Путина во Францию в 2024 году
Происшествия
Украинские боевики обстреляли троллейбусное депо в Донецке
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киевской области
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
Мир
В ЕС заявили о подготовке 13-го и 14-го пакета санкций против РФ
Экономика
Кабмин поддержал ограничение деятельности иностранных консалтеров в РФ
Экономика
Семьям с детьми могут дать до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли республиканский травматологический центр в Донецке
Мир
Макрон указал на сомнения Запада по поводу будущего Украины
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Мир
СБ ООН перенес голосование по проекту гуманитарной резолюции по Газе
Армия
Министерство обороны РФ сообщило о новых подвигах российских военных в зоне СВО
Мир
ВКС РФ уничтожили склады и мастерские с БПЛА боевиков в Идлибе
Мир
В Буэнос-Айресе прошел протест против политики новых властей Аргентины
Общество
Синоптик назвал 20 декабря самым теплым днем в Москве с начала зимы

Фильм про кота Матроскина выйдет в 2027 году

0
Фото: пресс-служба «Союзмультфильма»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На «Союзмультфильме» Юлиана идет работа над новой полнометражной картиной — приквелом к «Простоквашино», посвященным целиком молодости кота Матроскина, выяснили «Известия».

Говорят и покажут: российское кино и мультфильмы выйдут на новые рынки
Какие ленты увидят в Сербии, Вьетнаме, Индии и в чем рост привлекательности отечественного контента

«Юность Матроскина» — пока это рабочее название. Решили создать приквел о том, откуда взялся такой необычный кот. Мало того, что он разговаривает и ходит на задних лапах: его бабушка плавала на «Крузенштерне», он умеет вышивать на машинке и понимает по-французски. Сейчас пишем сценарий», — рассказал глава студии Юлианна Слащева

Сценарий должен быть готов к лету. В конце следующего года начнутся съемки. Параллельно ищется образ Матроскина. По замыслу авторов, Матроскин в фильме будет сделан по принципу медведя Паддингтона. Он ходит на задних лапах, полностью одет, участвует в жизни людей, с которыми сталкивается. В настоящий момент на студии «Союзмультфильм» «проходят пробы» разные версии Матроскина. Сейчас есть три варианта того, как он будет выглядеть. Всех прототипов до утверждения креативные продюсеры называют Барсиками: не решаются до финального выбора использовать имя персонажа, отмечает Слащева.

Выход «Матроскина» запланирован на 2027 год.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Ну погодим: «Союзмультфильм» конкурирует с «Диснеем» и метит в Китай

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023