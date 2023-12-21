В Музее современной истории России открылась Научная елка

В Музее современной истории России 20 декабря прошло торжественное открытие Научной елки. Мероприятие подготовлено совместно с Политехническим музеем при содействии Транспортной группы FESCO и включает в себя яркое праздничное представление для детей, научно-просветительскую программу и квест по экспозиции. После этого гости получают обязательный подарок. Елка продлится до 14 января 2024 года.

«Елка Политехнического музея — всегда необычное мероприятие. Мы опираемся на какие-то научные факты, эксперименты, опыты. Вместо классического представления в зале детям предлагают в специальных научных лабораториях изучить законы движения и узнать, как можно подчинить силы природы и как столетиями развивались технологии от парового котла до атомного реактора и покорения космоса», — сказала заместитель генерального директора Политехнического музея Вера Павлова.

Главный герой Научной елки Дед Мороз — изобретатель, которому предстоит создать новую модификацию своих саней. Задача непростая, потому что ему нужно летать по всей стране и даже бескрайним просторам космоса. А для этого нужен подходящий источник энергии. У Деда Мороза уже есть несколько версий, что это может быть. И он решается на путешествие во времени, чтобы найти ответы. Однако теряется в нем, а вернуться обратно и придумать новые сани ему помогут юные гости.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Детский пир: на Научной елке разработают новую модель саней Деда Мороза