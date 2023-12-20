Источники сообщили об отмене ряда рейсов авиакомпании «Россия» в Пекин

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») планирует отменить ряд рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин. Об этом сообщили 20 декабря источники в аэропортах Красноярска и Владивостока.

«Авиакомпания «Россия» вынуждена была отменить рейсы в Пекин из регионов (Владивосток, Красноярск, Иркутск), так как не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны», — сообщили собеседники ТАСС.

Отмечается, что пассажиров отмененных рейсов отправят на альтернативных рейсах в Пекин.

К этому моменту отменены два рейса из Владивостока в столицу Китая, которые должны были состояться 18 и 20 декабря и еще один из Красноярска, запланированный на 19 декабря. Собеседник агентства также уточнил, что 21 декабря планируют отменить рейс из Иркутска.

Ранее, 14 сентября, гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что самый главный сдерживающий фактор для полетов в Китай — это отсутствие рабочего механизма безвизовых поездок между странами. Тогда он отметил, что авиакомпания хотела бы запустить авиарейсы в Китай в 2023 году

До этого, 18 февраля, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай заинтересован в росте числа чартерных рейсов в Россию. Он отметил необходимость в восстановлении тех рейсов, которые осуществлялись до пандемии. Выполнять регулярные и чартерные рейсы могли бы китайские авиакомпании.

Как отметил руководитель комиссии РСТ по международному сотрудничеству Сергей Войтович, турпоток из Китая в Россию по итогам 2023 года восстановится лишь на 20% по сравнению с допандемийным уровнем. Он выразил мнение, что возобновление китайских групповых турпоездок оживит въездной туризм в РФ, однако массового потока ждать не стоит: мешают отсутствие соглашения о безвизовых туристических поездках, нехватка авиаперевозок и другие факторы.