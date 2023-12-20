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Источники сообщили об отмене ряда рейсов авиакомпании «Россия» в Пекин

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») планирует отменить ряд рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин. Об этом сообщили 20 декабря источники в аэропортах Красноярска и Владивостока.

«Авиакомпания «Россия» вынуждена была отменить рейсы в Пекин из регионов (Владивосток, Красноярск, Иркутск), так как не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны», — сообщили собеседники ТАСС.

Отмечается, что пассажиров отмененных рейсов отправят на альтернативных рейсах в Пекин.

К этому моменту отменены два рейса из Владивостока в столицу Китая, которые должны были состояться 18 и 20 декабря и еще один из Красноярска, запланированный на 19 декабря. Собеседник агентства также уточнил, что 21 декабря планируют отменить рейс из Иркутска.

Сделано с Китаем: туризм из КНР в Россию в 2023-м восстановится на 20%
Что поможет увеличить количество поездок из Поднебесной в РФ

Ранее, 14 сентября, гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что самый главный сдерживающий фактор для полетов в Китай — это отсутствие рабочего механизма безвизовых поездок между странами. Тогда он отметил, что авиакомпания хотела бы запустить авиарейсы в Китай в 2023 году

До этого, 18 февраля, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай заинтересован в росте числа чартерных рейсов в Россию. Он отметил необходимость в восстановлении тех рейсов, которые осуществлялись до пандемии. Выполнять регулярные и чартерные рейсы могли бы китайские авиакомпании.

Как отметил руководитель комиссии РСТ по международному сотрудничеству Сергей Войтович, турпоток из Китая в Россию по итогам 2023 года восстановится лишь на 20% по сравнению с допандемийным уровнем. Он выразил мнение, что возобновление китайских групповых турпоездок оживит въездной туризм в РФ, однако массового потока ждать не стоит: мешают отсутствие соглашения о безвизовых туристических поездках, нехватка авиаперевозок и другие факторы.

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