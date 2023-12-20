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Верховный суд России признал право болельщиков на еду и напитки на стадионе

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Верховный суд России напомнил о праве зрителей проносить на стадион еду и напитки, решение вынесено после рассмотрения жалобы на Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Об этом 20 декабря сообщил председатель судебного состава Судебной коллегии по административным делам Сергей Кузьмичев на заседании Дискуссионного клуба имени Замятнина.

«Предметом рассмотрения Верховного суда являлись Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, в частности положения, предоставляющие организаторам спортивных соревнований право устанавливать дополнительные требования к поведению зрителей, а именно запрещать зрителям пронос продуктов питания, приобретенных не на стадионе», — сказал судья.

Кузьмичев подчеркнул, что данное положение признано Верховный судом как не противоречащее нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.

Оспариваемое положение определяет право зрителя на проход к месту с безалкогольными напитками в пластиковых или бумажных стаканах и едой, приобретенными в специализированных торговых точках, и не устанавливает обязанность для зрителя, заключил он.

Ранее, в октябре, сообщалось, что Минфин и Минэкономразвития поддержали возвращение продажи пива на стадионах, «Известия» ознакомились с документами. При этом МВД допускает возвращение продаж, если будут соблюдены необходимые меры безопасности. Против такой меры традиционно выступает Минздрав.

Солодный прием: ФАС поддержала возврат рекламы пива на стадионы
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Ограничение на продажу пива и пивных напитков в заведениях общепита, которые расположены на стадионах, действует в РФ с 2005 года.

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