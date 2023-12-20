Песков заявил, что Ходорковский не выполнил заверения, которые давал при помиловании

Президент России Владимир Путин вряд ли жалеет о помиловании бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом). Об этом 20 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я не думаю. Тогда были определенные заверения со стороны господина Ходорковского, просьба, и действительно президент, исходя из человеческих, гуманитарных соображений, принял такое решение», — рассказал он.

Также Песков подчеркнул, что все заверения Ходорковского остались лишь на бумаге.

«Но это достаточно красноречиво характеризует упомянутого гражданина», — отметил он.

Ровно 10 лет назад, 20 декабря, Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского. В тот же вечер, выйдя из тюрьмы, тот вылетел в Германию.

Ранее, в декабре 2020 года, глава государства рассказывал, что Ходорковский обратился к нему лично с просьбой о помиловании. Он заверял, что больше никогда не будет заниматься политикой, и «просил его отпустить раньше срока, потому что у него болела и умирала мама». Также экс-руководитель ЮКОСа косвенно признал свою вину.

Нефтяная компания «ЮКОС» существовала с 1993 по 2007 год. В 2003 году руководителям компании были предъявлены обвинения в неуплате налогов. Владельцы и руководители компании были приговорены к длительным срокам заключения, включая Михаила Ходорковского, который вышел из тюрьмы после помилования в 2013 году.

Позднее, в мае 2022 года, бывший владелец ЮКОСа был внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента в России.