Творческий и кухня: зачем зрителей пригласили в «хрущевку» Виталия Мельникова

Снять телефонную трубку и услышать голос Олега Даля, посмотреть на передвижной кинопроектор, с помощью которого фильмы показывали в глухих деревнях, и побывать на кухне, где рождались идеи культовых советских фильмов. Всё это предлагает публике «Ленфильм» на выставке «Жизнь-Кино» к 95-летию со дня рождения Виталия Мельникова. В экспозиции представлены сотни экспонатов, из которых выстраивается повествование и о творчестве режиссера, и о судьбе всей страны.

Кухня творчества

Виталия Мельникова не стало полтора года назад. Безусловный классик отечественного кинематографа, он снял за свою 70-летнюю карьеру 22 игровых фильма и целый ряд научно-популярных. «Начальник Чукотки», «Мама вышла замуж», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Женитьба», «Старший сын», «Отпуск в сентябре», «Выйти замуж за капитана», «Царская охота», «Бедный, бедный Павел». Продолжать можно долго. Всё уже достояние золотого фонда нашего кино. И в то же время актуальное кино, в которое с удовольствием погружаются новые и новые поколения зрителей.

Фото: Анатолий Аграфенин

Помочь в этом как раз и призвана новая экспозиция, соединяющая исторические артефакты и оригинальные инсталляции, позволяющие почувствовать саму атмосферу кинематографа Мельникова.

За основу организаторы взяли мемуары самого режиссера — «Жизнь. Кино». В названии книги 2011 года Мельников разделил два слова точкой. Выставка же озаглавлена иначе — «Жизнь-Кино». Как пояснила «Известиям» дочь Виталия Вячеславовича Ольга Аграфенина, тем самым хотелось подчеркнуть, что в его случае жизнь и кино были неразделимы, и показать, как истории создания фильмов переплетались с судьбой их автора.

Фото: Анатолий Аграфенин

— Посетители увидят инсталляцию, имитирующую кухню в хрущевке. Именно в таких условиях отец работал над многими своими картинами. Мы ложились спать, а он отправлялся на крошечную пятиметровую кухню, иногда приглашал туда сценаристов, других коллег, — вспоминает Ольга Аграфенина. — Но вместо обычного обеденного стола мы сделали стол-экран, на который проецируются фрагменты из фильмов отца.

Проекция прошлого

Кухня — далеко не единственная на выставке находка режиссерского плана. Есть и арт-объекты, посвященные конкретным фильмам. Так, к «Отпуску в сентябре» отсылает установка с телефоном: сняв трубку, мы услышим голос Олега Даля, сыгравшего главную роль в картине. А сюжет «Начальника Чукотки» метафорически воплощен в виде стеклянного куба, в котором парят доллары, будто в метели.

Фото: Анатолий Аграфенин

— Это тот самый миллион, который мальчишка-комиссар Алексей Бычков заработал для Советской России. А потом, спасая деньги, совершил кругосветное путешествие и все-таки сдал валюту властям в Петрограде, — пояснил «Известиям» свой замысел художник Николай Сазонов, работавший над оформлением выставки.

И, пожалуй, самый необычный экспонат-раритет: переносной кинопроектор (его называли «кинопередвижка»), с помощью которого демонстрировали фильмы в отдаленных деревнях. Киномеханик крутил ручку, обеспечивая движение пленки, а какого-нибудь местного парня сажали за динамо-машину, чтобы вырабатывать электричество для лампочки, которая давала изображение. Именно таким мальчишкой когда-то был и сам Виталий Мельников, родившийся в Амурской области и выросший в Сибири.

Фото: Анатолий Аграфенин

Представленная кинопередвижка — историческая, 1923 года. Подлинный артефакт — и американская кинокамера 1930-х, поступившая в СССР по ленд-лизу. Такими аппаратами снимали операторы «Леннаучфильма», в том числе наставники молодого режиссера Мельникова, пришедшего на студию по окончании ВГИКа и проработавшего там 10 лет.

Костюмы для царей, музыка для людей

Главную тему выставки задает «Кинолента времени», по «берегам» которой отмечены различные эпохи: пятилетки 1930-х и сталинские репрессии, Великая Отечественная, послевоенные годы, оттепель, застой, перестройка, лихие 90-е и, наконец, возрождение России в XXI веке. Этапы истории представлены не только архивными снимками и документами, но также фотографиями со съемочных площадок и кадрами фильмов.

Впрочем, есть и экспонаты, отсылающие к куда более давним историческим событиям, показанным в трилогии Виталия Мельникова «Империя. Начало».

Фото: Анатолий Аграфенин

— Мы представляем уникальные костюмы персонажей из картин «Царская охота», «Царевич Алексей» и «Бедный, бедный Павел». И эти наряды — уже сами по себе произведения искусства. Они созданы знаменитым художником «Ленфильма» Ларисой Конниковой по рисункам XVIII века и оригиналам, хранящимся в Эрмитаже, — поделился с «Известиями» куратор выставки Анатолий Аграфенин.

Общее количество экспонатов — несколько сотен, отмечает куратор. Среди них есть и сценарии со множеством рукописных пометок режиссера (Мельников работал над каждой сценой до последнего снятого кадра), и обширная переписка, в том числе послания от простых зрителей — отнюдь не только с благодарностями, но и с критикой. Ведь цель проекта — показать жизнь и творчество Виталия Мельникова наиболее полно, честно и многосторонне. Ну а звучащая в экспозиции музыка из фильмов авторства Андрея Петрова, Олега Каравайчука, Игоря Корнелюка и шумы со съемочной площадки позволяют посетителям буквально почувствовать себя внутри киномира Мельникова.

Выставка будет работать до конца января, посетить ее все желающие смогут бесплатно.