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Театр на Таганке рассказал о планах на 2024 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова объявила о планах выступлений на 2024 год. В первую очередь, по ее словам, идет подготовка к премьере музыкальной комедии «Веселые ребята». Об этом она рассказала 20 декабря на пресс-конференции в МИЦ «Известия», посвященной 60-му юбилейному сезону Театра на Таганке.

«В первую очередь, мы готовимся к премьере музыкальной комедии огромной «Веселые ребята». Если помните замечательный фильм Александрова с Орловой. И так получилось, не специально, что это совпало с тем, что 90 лет этому фильму и 20 лет как была написана эта пьеса специально для театра», — рассказала Апексимова.

В январе, по ее словам, запланирована у нас большая режиссерская лаборатория.

«Параллельно с репетицией «Веселых ребят» мы готовимся к 2025 году — это юбилейный год даты победы, и мы специально ищем хороший интересный материал, чтобы сделать хороший спектакль. В январе будет проходить лаборатория», — отметила директор Театра на Таганке.

Помимо этого планируется премьера спектакля «Свадьба», а затем — премьера на малой сцене театра «Снимается кино».

«Далее огромная режиссерская лаборатория, посвященная 60-летию Таганки. Это будет режиссерская лаборатория, посвящена тем самым знаменитым спектаклям, которые когда-то были поставлены на Таганке. Не только Любимовым, но и Васильевым, и Фроссом. То есть, это всем известные названия типа «Серсо», «Гамлет» и так далее», — добавила Апексимова.

Также, по ее словам, 20 апреля, ожидается премьера «Деревянные кони». А 23 апреля в день юбилея Театра на Таганке, пройдет финал конкурса в «Поисках жанра».

«У нас идет огромный проект в «Поисках жанра» с начала сезона. Он состоит из двух частей. Одна часть этого проекта — это «вечера», посвященным людям, которые когда-то создали славу Таганке. Они проходят всего один раз, это уникальная возможность это увидеть», — рассказала она.

Апексимова также уточнила, что такие вечера пройдут в конце декабря 2023 года и 27 марта 2024 года.

«И вторая часть этого проекта — это попытка вернуть сегодня на сцену Таганки поэзию. Но поэзию молодую, такую же как режиссуру. <...> Это поэтический конкурс, который проходит с нашим партнером — Московским литературным институтом <...> 25 января, по идее, мы должны в день рождения Высоцкого объявить лонг лист из 60 поэтов, которые войдут в конкурс. И 23 апреля, в день рождения театра на Таганке, будет финал конкурса. Актеры трупы будут читать 20–25 произведений юных поэтов», — подытожила директор Театра на Таганке.

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В августе юбилейный сезон Театра на Таганке открылся двумя премьерами — «Три+три» по пьесе Алексея Арбузова «Шестеро любимых» (год создания — 1935) и «Причал» по одноименному сценарию Геннадия Шпаликова (1960). Оба спектакля созданы в творческой лаборатории проекта «Ликбез», посвященного советской драматургии, узнали «Известия».

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