На федеральных трассах в Пермском крае ограничили движение грузовиков

Движение грузовиков ограничили на двух федеральных трассах в Пермском крае. Причиной стал сильный снегопад.

По данным ГИБДД, проезд затруднен на участке трассе М-7 «Волга» с 339-го км по 506-й км, а также на участке дороги Р-242 «Пермь – Екатеринбург» на участке с 9-го км по 160-й км. Ограничения будут действовать до конца суток 22 декабря. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Из-за обильных осадков автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и не совершать резкие маневры. Также водителям следует внимательнее относиться к пешеходам.

Днем ранее в Иркутской области ввели режим повышенной готовности. Причиной стали сильные морозы, температура падает до -42 градусов.