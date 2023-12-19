Режим повышенной готовности ввели из-за морозов в Приангарье
Режим повышенной готовности ввели в связи с морозами на территории Иркутской области. Соответствующий приказ подписал глава региона Игорь Кобзев.
Согласно прогнозам, 20 декабря минимальная температура воздуха будет достигать -42 градусов. В Иркутске среднесуточная температура будет на 11–13 градусов ниже климатической нормы.
В соответствии с документом, главы муниципальных образований должны уточнить планы действий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, должны быть приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем обеспечения и объектов социальной сферы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Минтрансу необходимо обеспечить готовность сил и средств к вероятному ухудшению дорожно-транспортной обстановки. Министерство ЖКХ должно создать запасы топлива для котельных.
Ранее в этот день сообщалось, что во время мороза в Якутске неизвестные перекрыли задвижки системы отопления деревянного многоквартирного дома. Жильцы здания остались без тепла, когда температура воздуха на улице составляла -39 градусов.