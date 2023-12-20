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ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с неонацизмом и героизацией нацизма

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Генеральная Ассамблея (ГА) ООН 19 декабря приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма.

За резолюцию выступили 118 стран, 49 выступили против, а 14 воздержались. Документ, в частности, поддержали Китай, Бразилия, Куба и Алжир, а против выступили Канада, США, Украина и Япония.

Документ подготовила Россия в соавторстве с некоторыми странами, в том числе с Белоруссией и Сирией. Он состоит из 74 пунктов. В числе прочего резолюция запрещает пересмотр итогов Второй мировой войны.

Кроме того, в ней осуждаются любая попытка отрицания холокоста и все проявления религиозной нетерпимости.

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Ранее, 3 ноября, третий комитет ГА ООН принял российский проект резолюции о борьбе с нацизмом. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, соавторами выступили 38 стран. Она также привела список из 50 государств, которые выступили против принятия документа.

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