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Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в центре Москвы
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Си Цзиньпин назвал отношения РФ и КНР стратегическим выбором двух стран
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Лавров прибыл в Марокко для участия в Российско-арабском форуме сотрудничества
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Axios узнал о предложении Израиля объявить гуманитарную паузу
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Зеленский заявил о намерении оценивать помощь Германии по реальным поступкам
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Мазаева приговорили к восьми годам исправительной колонии за помощь террористам
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В Пекине началась встреча Мишустина и Си Цзиньпина
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ЮАР предложила обсудить украинскую «формулу мира» при участии России
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В Британии отметили недовольство ВСУ продвижением российских солдат
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Количество погибших в результате землетрясения в Китае увеличилось до 131
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Видео. В Ингушетии прошли обыски у подозреваемых в убийстве свидетеля по делу о терроризме

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