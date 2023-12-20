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Наследников участников СВО освободят от пошлины за недвижимость

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Власти закроют вопрос с оформлением наследственной недвижимости для членов семей погибших участников СВО. Их освободят от уплаты госпошлины при ее регистрации в Росреестре. Законопроект депутатов «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» с поправками в Налоговый кодекс поддержало правительство, говорится в заключении кабмина, с которым ознакомились «Известия». Он будет рассмотрен в весеннюю сессию Госдумы в приоритетном порядке, сообщили в «Единой России».

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Новой льготой смогут воспользоваться родственники военнослужащих Минобороны, сотрудников Росгвардии, МВД, которые погибли при исполнении долга либо скончались от полученного на службе заболевания или ранения, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сегодня наследники освобождены от оплаты нотариальных услуг при оформлении наследства. Однако им приходится нести расходы на оплату госпошлины в органах Росреестра в размере 2 тыс. рублей за каждую сделку с недвижимостью. Среди авторов, которые выступили за внесение поправок, оказались главы комитетов по обороне и безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев, вице-спикеры ГД Анна Кузнецова, Шолбан Кара-оол и другие.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Служебное поручение: наследников бойцов СВО освободят от пошлины за недвижимость

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