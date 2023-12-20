В Москве открылся четвертый городской эндоскопический центр

В Москве начал работу четвертый городской эндоскопический центр. Об этом во вторник, 19 декабря, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Новое учреждение открыли в Московском клиническом научном центре имени Логинова. Там будут делать свыше 140 исследований в сутки, а в год будут проводить около 50 тыс. операций, уточняет сайт aif.ru.

Собянин назвал одной из приоритетных задач столичных властей борьбу с онкозаболеваниями, уточняет RT. По его словам, увеличению числа выявляемых на нулевой и ранней стадиях новообразований более чем вдвое способствовало открытие в 2021–2022 годах в городе трех эндоскопических центров, сообщает телеканал «360».

По мнению мэра, работа нового эндоскопического центра позволит повысить доступность исследований.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что в Москве создана эффективная система онкопомощи», — приводит слова Собянина «Москва 24».

Он также рассказал, что записаться на обследования можно онлайн, пишет НСН. Они проводятся под мягкой седацией, отмечает агентство городских новостей «Москва». Их результаты пациенты могут узнать, воспользовавшись электронной медкартой.

В ноябре Сергей Собянин рассказал, что открытие лечебно-диагностического комплекса онкобольницы №62 в «Сколково» запланировано на 2025 год. Новая онкобольница будет состоять из двух корпусов общей площадью более 60 тыс. кв. м.