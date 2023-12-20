Есть такая партия: Артемьев обошел Грищука на «Шахматных звездах 3.0»

Владислав Артемьев 19 декабря смог вернуть себе титул победителя международного турнира «Шахматные звезды», который в третий раз проходил в Москве. До последнего тура жесткое соперничество Артемьеву составлял Александр Грищук. Действующему чемпиону России могло не хватить ничьи в партии с Эрнесто Инеркиевым. Владислав просчитал этот момент и в итоге одержал красивую победу над соотечественником. Грищук, в свою очередь, в заключительной партии не смог переиграть Раунака Сандхвани. Это позволило индийскому вундеркинду победить в блиц-турнире и занять итоговое третье место.

Хорошее начало

Оба турнира «Шахматные звезды 3.0» с участием элитных гроссмейстеров получились на загляденье. В быстрых шахматах победа досталась Владиславу Артемьеву. Победитель Суперфинала-2023 выиграл пять партий, в том числе у Теймура Раджабова и Франсиско Вальехо. Хотя всё могло сложиться иначе. Во втором туре у Владислава была очень сложная позиция в партии с Евгением Томашевским. Казалось, что ничья для него будет лучшим исходом, но в эндшпиле чемпион Европы-2009 допустил роковую ошибку, за которую Артемьев его тут же наказал. Это победа вдохновила представителя Казани.

— В турнирах, где плотный состав и нет заведомых аутсайдеров, очень важно хорошо стартовать, — сказал «Известиям» Артемьев. — С Евгением мы играли во втором туре, и на доске стояла позиция, которую я мог выиграть и с такой же вероятностью проиграть. Возможно, если бы я уступил, то у меня бы пропало настроение и турнир бы пошел совершенно по-другому сценарию. Однако я выиграл и действительно почувствовал уверенность. Вероятно, это стало залогом успеха.

Вторым в быстрых шахматах финишировал Грищук, третьим — Томашевский, четвертым — Вальехо, топ-5 замкнул Раджабов. Победитель прошлого турнира серии Сергей Карякин стал только седьмым и практически лишился шансов на защиту титула. Видимо, это сказалось на настроении Сергея в любимом блице. Чемпион мира в этой дисциплине (2016 год) стал только пятым.

— Турнир мне откровенно не удался, — признался «Известиям» Сергей. — Возможно, сказалось то, что я не так много занимался шахматами в последнее время. В силу ряда причин, но оправдываться не хочу. Настраивался бороться за победу, как в прошлый раз, но не получилось. Тем не менее хочу поблагодарить организаторов, которые в очередной раз сделали великолепный турнир.

Борьба до последнего

Зато очень ярко в блице себя проявил Раунак Сандхвани. Чемпион мира до 20 лет начал с побед над Александрой Горячкиной и Карякиным, а первое поражение потерпел только в 14-м туре (неожиданно уступив Екатерине Лагно). За два тура до финиша Раунак уверенно лидировал (11 очков). На один балл отставали Грищук и Артемьев, сражавшиеся за победу в общем зачете (организаторы суммировали результаты рапида и блица).

В 17-м туре Артемьев обыграл Лагно, а Грищук — Вальехо. Раунак сыграл вничью с Томашевским и не смог гарантировать себе досрочное первое место. Всё зависело от последнего тура. Не только расклады в блице, но и во всем турнире. Если бы Грищук обыгрывал Сандхвани, а Артемьев делил очки или проигрывал Инаркиеву, то первый приз бы достался Грищуку. Однако Владислав не стал надеяться на конкурентов, одержав красивую победу белыми.

— Рад, что вернул титул этого турнира, — продолжил Артемьев. — Перед последним туром я был уверен, что меня устраивает ничья, но внимательно изучив таблицу, понял, что это не так. Если бы Саша выиграл, то мне тоже нужно было набирать очко. Поэтому настраивался на последнюю партию по полной. Хочу сказать, что конкуренция была серьезная. Играть в такой атмосфере большое удовольствие.

Из девушек довольно сильно в блиц сыграла Екатерина Лагно, набравшая семь очков. Только на пол-очка больше у Вальехо, на очко — у Инаркиева. А вот у Александры Горячкиной турнир не задался — всего три очка. Но в итоговой таблице обладательница Кубка мира – 2023 финишировала выше Лагно за счет более высокого места в рапиде.

— Объективно девушкам тяжело бороться с мужчинами такого высокого уровня, — отметил комментатор турнира Сергей Шипов. — При этом я уверен, что Александра и Екатерина получили хорошую практику перед ЧМ по быстрым шахматам и блицу, который пройдет в последних числах декабря. Будем болеть за них в Самарканде, где обе будут иметь хорошие шансы на медали.

Призовой фонд турнира «Шахматные звезды 3.0» составил 15 млн рублей. Параллельно с выдающимися гроссмейстерами в «Шахматных звездах» прошел и крупный детский турнир, в котором принимали участие 125 юных участников.