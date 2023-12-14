Черное&Белое: чего ждать от турнира «Шахматные звезды 3.0»

На территории Большой спортивной арены «Лужников» с 14 по 19 декабря состоится международный турнир «Шахматные звезды 3.0». В нем примут участие 10 топовых игроков из четырех стран, включая чемпионов мира по рапиду и блицу Сергея Карякина и Александра Грищука. Гроссмейстеры поборются за внушительный призовой фонд, а также получат хорошую возможность проверить свою форму перед ЧМ по быстрым шахматам, который пройдет в Самарканде с 26 по 30 декабря. Параллельно с титулованными гроссмейстерами на той же площадке сойдутся самые талантливые шахматисты страны в четырех возрастных группах с 9 до 15 лет.

Два изменения

Название «Шахматные звезды 3.0» не случайно. Это будет уже третий международный турнир, который проводят компании «Новые шахматы» и Agalarov Development. В октябре 2022 года итоговую победу на «Шахматных звездах» одержал Владислав Артемьев, вторым стал Сергей Карякин, третьим — Теймур Раджабов (в турнире также принимал участие 14-й чемпион мира Владимир Крамник). В январе 2023-го до последнего тура в блице на победу в общем зачете претендовали сразу три гроссмейстера: Артемьев, Карякин и Александр Грищук.

Артемьеву, чтобы сохранить шансы на победу, необходимо было обыграть лидирующего в блицтурнире Грищука черными. В итоге Владислав рискнул, но уступил трехкратному чемпиону мира по блицу. Карякин же в последней партии выиграл у Екатерины Лагно, сравнявшись по очкам с Артемьевым, но обойдя его в борьбе за второе место по дополнительным показателям. Таким образом, Карякин стал победителем турнира, заняв два вторых места (организаторы суммировали результаты рапида и блица), у Грищука четвертое место в быстрых шахматах и победа в блице, у Артемьева — два третьих — и это только четвертое итоговое место. Такое же количество баллов набрал Раунак Садхвани (первое место в рапиде и пятое в блице), но результат в быстрые шахматы всегда оценивается выше.

В этот раз состав участников несколько изменился. Вместо Бибисары Асабуевой и Санана Сигюрова в турнире сыграют чемпионы Европы Эрнесто Инаркиев и Евгений Томашевский. Также в строю по-прежнему сразу три представителя топ-20 рейтинга ФИДЕ (Карякин, Раджабов, Грищук), ставший в октябре новым чемпионом России Артемьев, две сильнейшие российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно (первая в этом году выиграла Кубок мира, вторая — «Гран-при ФИДЕ»), а также представитель нового поколения мировых талантов индиец Садхвани и заслуженный испанский гроссмейстер Франсиско Понс Вальехо.

С таким составом зрителей ждет очень увлекательный и напряженный турнир. Это будет одно из самых ярких событий зимы в мировых шахматах.

— В плане организации это один из лучших турниров, в котором я принимаю участие, — рассказал «Известиям» Раунак Садхвани. — Всё четко и продуманно в плане логистики. Плюс красивый игровой зал, много зрителей. Плюс каждый раз собирается очень сильный состав. Да, нет Владимира Крамника, с которым я очень хотел сыграть и у меня это получилось в Москве, но зато вновь есть Грищук, Карякин, Раджабов, Артемьев. Конкуренция будет высокая. Этот турнир поможет подготовиться к приближающемуся чемпионату мира по быстрым шахматам и блицу.

Ставка на молодых

Фаворитами можно назвать победителей двух предыдущих розыгрышей Карякина и Артемьева. Сергей всегда силен в круговых турнирах (хотя сейчас и играет крайне редко из-за нежелания выступать на международных стартах под нейтральным флагом), Владислав находится в потрясающей форме во второй половине года.

— Для меня участие в турнире «Шахматные звезды» — это отличная возможность сыграть с сильнейшими гроссмейстерами, побороться за главный приз и получить массу положительных эмоций, — сказал «Известиям» Сергей Карякин. — Очень приятно, что это не просто соревнования, а важный проект по развитию детского спорта. Желаю удачи всем участникам нового турнира, особенно нашим маленьким звездам.

Организаторы не отступают от идеи параллельно со взрослым турниром проводить детский шахматный фестиваль. Впервые в истории «Шахматных звезд» отборочные этапы проходили не только на площадках турнира в Москве, но и онлайн. Это позволило талантливым детям из разных регионов России получить уникальную возможность принять участие в престижных соревнованиях федерального уровня и выиграть ценные призы, а лучшим игрокам — сыграть в финальном туре вместе с остальными победителями.

В финале среди 120 детей определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях до 15 лет. Победители турнира, как и у взрослых, выявляются зачетом по итогам двух дисциплин — блица и рапида.

— Важнейшим достижением турнира «Шахматные звезды» стало значительное развитие интереса к этому виду спорта среди молодежи, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» генеральный директор компании «Новые шахматы» (организатор турнира) Сеймур Гусейнов. — Новый, третий турнир вновь привлечет большое количество молодых шахматистов, которые получат уникальную возможность сразиться и перенять опыт ведущих гроссмейстеров. При этом понаблюдать за играми и вдохновиться на собственные победы может любой желающий. Турнир «Шахматные звезды 3.0» станет очередным ценным вкладом в развитие международного спорта, и мы приглашаем всех стать его соучастниками.

Призовой фонд турнира вновь составит рекордные 15 млн рублей.