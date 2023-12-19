После землетрясения в Исландии началось извержение вулкана
Извержение вулкана началось в Исландии после землетрясения магнитудой 4,2. Из-за сейсмоактивности власти еще 10 ноября объявили эвакуацию Гриндавика, передает телеканал «Известия». Более месяца назад зону стихийного бедствия покинули 4 тыс. жителей. Длина трещины на полуострове Рейкьянес, из которой выходят газ и лава, достигла 4 км. Ученые назвали извержение вулкана сильнейшим за последние годы. Сейсмологи не исключили, что лава может уничтожить город Гриндавик.
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