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Путин заявил о намерении идти до конца в защите интересов России

Путин заявил, что пойдет до конца, защищая интересы страны
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин заявил, что все, включая его самого, пойдут до конца, защищая интересы России. Об этом он сообщил 19 декабря во время разговора с награжденными звездами Героя РФ бойцами СВО.

«Родина всем нам дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну. Это награда со стороны Родины для каждого из наc. Мы все с вами, и я в том числе, — все пойдем до конца, защищая интересы страны», — отметил он.

Президент подчеркнул, что ему очень важно услышать тех людей, которые в зоне СВО рискуют собой, своим здоровьем, сами не боятся идти вперед и ведут за собой людей.

«Я хотел предать вам слова ребят из моего батальона. Мы очень сильно благодарны за то, что вы дали нам шанс проявиться, и мы проявляемся, и будем идти до конца», — сказал в разговоре с Путиным один из бойцов.

В ответ президент поздравил военных с наградами.

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Ранее в этот день Путин наградил отличившихся бойцов спецоперации звездами героев России. Он отметил, что все граждане страны ими гордятся. Президент подчеркнул, что бойцы всех подразделений войск РФ действуют профессионально, мужественно, плечом к плечу.

Награды из рук президента получили девять военных. Среди них капитан Айнур Сафиуллин, подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич, рядовой Евгений Кудинов.

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