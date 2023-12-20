Профессии таролога и блогера вошли в топ-10 самых медийных в 2023 году

Сервис журналистских запросов Pressfeed составил топ-10 самых медийных профессий 2023 года на основании количества комментариев экспертов СМИ, направленных через сервис в ответ на запросы журналистов. В топ-10 самых медийных профессий этого года вошли: IT-специалисты, психологи, врачи, юристы, маркетологи, эксперты по недвижимости, эксперты по цифровым валютам, дизайнеры, блогеры, тарологи. Результатам исследования аналитики поделились с «Известиями» 20 декабря.

Так, согласно представленным данным, с большим отрывом лидируют IT-специалисты (11 416 комментариев для СМИ). Представители сервиса объяснят это тем, что в 2023 году российскими медиа активно обсуждалась тема искусственного интеллекта и новых технологий.

Далее следуют психологи (6662 комментариев для СМИ), врачи (3997), юристы (2197), маркетологи (1759), эксперты по недвижимости (1583), эксперты по цифровым валютам (1459), дизайнеры (1172), блогеры (1107) и тарологи (1028).

Как отметили представители сервиса, тарологи впервые оказались в топе наиболее медийных профессий в России.

В конце октября Pressfeed поделился с «Газета.Ru» результатами другого, исследования, согласно которому интерес россиян к темам эзотерики в 2023 году вырос, а среди экспертов СМИ, зарегистрированных на Pressfeed в категории «эзотерика и астрология», самый большой рост регистраций продемонстрировали тарологи.

Также в ноябре сервис журналистских запросов сообщил «Известиям», что интерес россиян к темам, связанным с психологией, за последние два года вырос в два раза. Среди наиболее интересующих тем: онлайн-марафоны; зависимость от гаджетов; саморазвитие и женские энергопрактики; методы мошенников и способы противостояния им; психологические аспекты, связанные с удаленной работой; гадания и сны.