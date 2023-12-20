Реклама
Прямой эфир
Мир
Си Цзиньпин назвал отношения РФ и КНР стратегическим выбором двух стран
Мир
Лавров прибыл в Марокко для участия в Российско-арабском форуме сотрудничества
Мир
Axios узнал о предложении Израиля объявить гуманитарную паузу
Мир
Зеленский заявил о намерении оценивать помощь Германии по реальным поступкам
Мир
Мазаева приговорили к восьми годам исправительной колонии за помощь террористам
Мир
В Пекине началась встреча Мишустина и Си Цзиньпина
Мир
ЮАР предложила обсудить украинскую «формулу мира» при участии России
Мир
В Британии отметили недовольство ВСУ продвижением российских солдат
Мир
Количество погибших в результате землетрясения в Китае увеличилось до 131
Мир
Гаврилов предрек угасание финансовой поддержки США Украины
Мир
Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз
Мир
Штаб Трампа обжалует запрет суда в Колорадо на участие в праймериз
Мир
Гаврилов указал на игнорирование угрозы попадания оружия для Киева к экстремистам
Общество
Союз потребителей подал иск к «Аэрофлоту» за возврат билетов на Пхукет
Мир
Гаврилов указал на невозможность изоляции России после встречи ОБСЕ

Профессии таролога и блогера вошли в топ-10 самых медийных в 2023 году

Pressfeed: профессии таролога и блогера вошли в топ-10 самых медийных в 2023 году
0
Фото: ТАСС/IMAGO/Elsa Hewekerl
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис журналистских запросов Pressfeed составил топ-10 самых медийных профессий 2023 года на основании количества комментариев экспертов СМИ, направленных через сервис в ответ на запросы журналистов. В топ-10 самых медийных профессий этого года вошли: IT-специалисты, психологи, врачи, юристы, маркетологи, эксперты по недвижимости, эксперты по цифровым валютам, дизайнеры, блогеры, тарологи. Результатам исследования аналитики поделились с «Известиями» 20 декабря.

Так, согласно представленным данным, с большим отрывом лидируют IT-специалисты (11 416 комментариев для СМИ). Представители сервиса объяснят это тем, что в 2023 году российскими медиа активно обсуждалась тема искусственного интеллекта и новых технологий.

Далее следуют психологи (6662 комментариев для СМИ), врачи (3997), юристы (2197), маркетологи (1759), эксперты по недвижимости (1583), эксперты по цифровым валютам (1459), дизайнеры (1172), блогеры (1107) и тарологи (1028).

Как отметили представители сервиса, тарологи впервые оказались в топе наиболее медийных профессий в России.

В конце октября Pressfeed поделился с «Газета.Ru» результатами другого, исследования, согласно которому интерес россиян к темам эзотерики в 2023 году вырос, а среди экспертов СМИ, зарегистрированных на Pressfeed в категории «эзотерика и астрология», самый большой рост регистраций продемонстрировали тарологи.

Таро как мир: в РФ вырос спрос на религиозную литературу и эзотерику
Покупают не только Библию и Коран, но даже мистические карты

Также в ноябре сервис журналистских запросов сообщил «Известиям», что интерес россиян к темам, связанным с психологией, за последние два года вырос в два раза. Среди наиболее интересующих тем: онлайн-марафоны; зависимость от гаджетов; саморазвитие и женские энергопрактики; методы мошенников и способы противостояния им; психологические аспекты, связанные с удаленной работой; гадания и сны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023