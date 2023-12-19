Польша мечтает вернуть себе земли, которые перешли Украине в XX веке. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин.

«Те страны, которые потеряли свои территории (в пользу Украины. — Ред.), прежде всего Польша, спят и видят, как вернуть их», — сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По его словам, также притязания к Украине имеют Румыния и Венгрия.

«В этом смысле только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины», — сказал Путин.

Ранее, 25 августа, бывший морпех-разведчик США, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер высказал предположение, что Польша и Венгрия захотят вторгнуться на территорию Украины после окончания российской спецоперации. По его мнению, в ходе этого вторжения страна может понести тяжелые территориальные потери.

До этого, 24 августа, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что Варшава желает стать во главе обширной империи, простирающейся у границ России. По его словам, польские власти видят себя хозяевами империи, распространяющейся на большую часть Украины и Белоруссии.

В конце июля Путин заявил, что Варшава рассчитывает сформировать некую коалицию «под зонтиком НАТО», напрямую вмешаться и «оторвать кусок пожирнее» от Киева. Он поручил директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.