Численность ВС РФ будет увеличена до 1,5 млн военнослужащих
На фоне внешних угроз численность Вооруженных сил РФ будет доведена до 1,5 млн военнослужащих. Об этом 19 декабря сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.
«С 1 декабря Минобороны РФ начало наращивание численности вооруженных сил РФ до 1 млн 320 тыс. человек», — заявил министр.
Также он отметил, что все планы по комплектованию армии и флота в текущем году выполнены, их численность доведена до 1 млн 150 тыс. военнослужащих.
По словам главы ведомства, в настоящее время сформированы полностью укомплектованные и оснащенные две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, в том числе четыре дивизии, 18 бригад, 28 полков.
До этого, 14 декабря, на «Итогах года» президент России Владимир Путин заявил, что необходимости во второй волне мобилизации нет. Поток добровольцев, готовых защищать Родину, не иссякает. Он подчеркнул, что в рамках кампании по привлечению добровольцев планировалось набрать 400 тыс. человек, однако численность составила 486 тыс. военнослужащих.
Ранее, 1 декабря, Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ в 2 млн 209 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 320 тыс. военнослужащих, о чем был подписан соответствующий указ. Минобороны России заявило, что в связи с увеличением предельного числа живой силы на 170 тыс. человек проведение мобилизации не предусмотрено.